Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра Фото: Александр КОЦ

Украинские войска готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Попытки сделать это обречены на провал, отметил он.

— На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются, — рассказал Сальдо.

Техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения у ВСУ для форсирования Днепра недостаточно, уверен врио главы Херсонской области. Поэтому провокации не будут успешны для киевских боевиков.

В Херсонской области периодически фиксируют попытки форсирования, российские силы их успешно отражают.

Ранее экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ отступят за Днепр в случае падения Артемовска и Авдеевки.