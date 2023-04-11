Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра
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Украинские войска готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Попытки сделать это обречены на провал, отметил он.
— На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются, — рассказал Сальдо.
Техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения у ВСУ для форсирования Днепра недостаточно, уверен врио главы Херсонской области. Поэтому провокации не будут успешны для киевских боевиков.
В Херсонской области периодически фиксируют попытки форсирования, российские силы их успешно отражают.
Ранее экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ отступят за Днепр в случае падения Артемовска и Авдеевки.