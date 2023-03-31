Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ отступят за Днепр в случае падения Артемовска и Авдеевки

Экс-советник Кучмы Соскин предсказал отступление ВСУ за Днепр в случае падения Артемовска и Авдеевки Фото: соцсети

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут отступить за реку Днепр после освобождения российскими силами Авдеевки и Артемовска. Этим предположением он поделился на своем YouTube-канале.

“Они могут прорвать линию соприкосновения и выйти прямо на Днепр. Может быть колоссальный прорыв”, – прокомментировал Соскин успехи российских сил в Артемовске и Авдеевке.

Также он отметил, что Авдеевку окружают по сценарию Артемовска. Сайт KP.RU рассказывал, что представитель ВСУ Дмитрашковский признает, что Авдеевка может попасть в полное окружение и попасть в такую же тяжелую ситуацию как в Артемовске.

Напомним, недавно Соскин заявлял, что потери украинской армии убитыми и ранеными за время спецоперации уже дошли до 160 тысяч человек, и критиковал Зеленского за использование жизней собственных граждан ради корыстной выгоды.