Министр обороны США Остин объяснил южнокорейскому коллеге Чжону Сопу инцидент с прослушкой

Министр обороны США Остин объяснил своему южнокорейскому коллеге Чжону Сопу инцидент с прослушкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны США Ллойд Остин позвонил коллеге из Южной Кореи Ли Чжон Сопу и разъяснил ситуацию вокруг возможной прослушки американской разведкой высокопоставленных южнокорейских чиновников и президента. Об этом сообщает агентство Ренхап. Стороны договорились о сотрудничестве по этому вопросу. Также они продолжат развивать союз двух стран.

Сообщается, что Остин лично позвонил Ли Чжон Сопу. Американский министр заявил, что по вопросу с возможной прослушкой правительства продолжат тесно общаться и сотрудничать. В ходе беседы было озвучено, что в 2023 году альянсу США и Южной Кореи исполнится 70 лет. Его будут развивать и далее, заверили друг друга стороны.

Напомним, ранее в сети появились утекшие секретные документы Пентагона. Часть из них свидетельствует о прослушке Штатами южнокорейских должностных лиц. Среди перехваченных сообщений — о беспокойстве Сеула из-за давления на него Вашингтона. США вынуждают Южную Корею помогать Украине. Также в документах были сведения о возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов.

Ранее в Южной Корее заявили, что считают большинство утекших документов подделкой. При этом США напуганы вероятным ухудшением отношений с союзниками из-за сведений в них, подлинность их пока отказываются комментировать.