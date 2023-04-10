CNN: США напуганы возможным подрывом отношений с союзниками из-за утечки секретных документов Пентагона

Более 100 секретных документов Пентагона попали в общий доступ в апреле 2023 года Фото: EAST NEWS

Телеканал CNN заявил, что недавняя утечка секретных документов Пентагона может подорвать отношения Америки с союзниками. По мнению CNN, в этих документах есть свидетельства шпионажа США не только в отношении конкурентов, но и их союзников.

Напомним, об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля 2023 года. В документах было рассказано о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по ее укреплению. На следующий день появилась еще одна порция документов, суммарно в свободном доступе оказалось свыше 100 секретных документов.

Телеканал CNN ранее сообщил, что из-за этой утечки Украина уже изменила некоторые свои военные планы, а The New York Times предсказал сокращение доступа ВСУ к разведданным Пентагона.

Издание WarZone заявило, что данная утечка, посвященная планам США и ВСУ в зоне спецоперации, контрнаступлению Киева и многим другим темам, стала “клондайком возможностей” для российской разведки.

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