The Hill: утечка секретных данных Пентагона угрожает контрнаступлению ВСУ

Утечка секретных данных Пентагона ударит по качеству американской разведки Фото: REUTERS

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что недавняя утечка секретных документов Пентагона может сильно ударить по качеству американской разведки. По мнению эксперта, данный факт может подтолкнуть источники Вашингтона к отказу от сотрудничества с американскими спецслужбами.

“Это может дать некоторые подсказки по качеству нашей информации, откуда мы ее получаем <...> что заставит людей, к которым мы обращаемся, прекратить сотрудничество”, – заявил эксперт в интервью изданию The Hill.

По его словам, от утечки также пострадает и Украина. В секретных документах содержится много информации о состоянии ВСУ, что может быть использовано против нее.

Напомним, издание The War Zone также отметило, что утечка секретных данных Пентагона о состоянии украинской армии открывает огромные возможности для российской разведки в зоне спецоперации. По мнению военных экспертов, исходя из состояния ударных группировок ВСУ можно судить о возможных направлениях запланированного на весну контрнаступления Киева.

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