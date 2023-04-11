ChatGPT подготовил мирный договор по Украине и написал письма Путину и Зеленскому Фото: Shutterstock

Чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Также он написал письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

В письме к российскому президенту чат-бот написал, что Германия признает законные интересы России в сфере безопасности.

В мирный договор искусственный интеллект включал такие пункты, как: немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, демилитаризация зоны вдоль линии конфликта, передача Донецка и Луганска Украине, а также законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в этих регионах.

ChatGPT посчитал справедливым, чтобы обе стороны восстанавливали нанесенный конфликтом ущерб.

Ранее чат-бот высоко оценил шансы экономики России выстоять под западными санкциями

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