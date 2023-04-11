В аэропорту Белгорода упал неизвестный беспилотник Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории аэропорта в городе Белгород во вторник, 11 апреля 2023 года, упал неизвестный беспилотник. В результате падения БПЛА незначительно поврежден забор аэропорта.

“Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта”, – сообщил изданию РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По предварительной информации экстренных служб, пострадавших в данном инциденте нет, а обстоятельства падения беспилотника устанавливаются сотрудниками оперативных служб.

Напомним, регионы России, граничащие с Украиной, периодически подвергаются атаке беспилотников. 28 февраля 2023 года беспилотные летательные аппараты упали сразу в четырех регионах – Адыгее, Туапсе, Коломне и Белгороде. Сайт KP.RU рассказывал, что известно о падающих в России украинских беспилотниках и почему они не достигают своих целей.