ВЦИОМ: большинство жителей России считают себя патриотами

Для почти половины россиян патриотизм – это работа на благо страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство жителей России, а именно 91%, считают себя патриотами. Соответствующие результаты исследования были опубликованы на сайте центра.

Как отмечают специалисты ВЦИОМ, во время всего периода проведения наблюдений показатель уровня патриотизма не переходил отметку ниже 80%, а самый высокий показатель был отмечен в 2018 году, когда патриотами себя назвали 92% россиян. Безусловным патриотом считает себя каждый второй житель РФ – это 52%. В Москве и Санкт-Петербурге патриотично настроенных жителей больше, чем в целом по стране, - 95%.

Во время опроса 48% жителей РФ заявили, что патриотизм для них – это, в первую очередь, работа и действия на благо страны. Защищать Россию от любых нападок и обвинений также является проявлением патриотизма, считают опрошенные. Такое мнение выразили 38% участников исследования. Специалисты ВЦИОМ полагают, что оно стало следствием недружественных заявлений Запада по отношению к России из-за проведения специальной военной операции.

Примерно треть участников опроса сказали, что патриотом является тот, кто высказывается о своей стране правдиво, «какой бы горькой не была» правда.

Как ранее писал сайт KP.RU, опрос ВЦИОМ, который проводится в феврале 2023 года, показал, что президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1% жителей страны, а 76% россиян одобряют политику и работу, которую проводит глава государства. Согласно последнему исследованию, число тех, кто поддерживает президента выросло на 1,1%, уровень доверия также увеличился на 1%.