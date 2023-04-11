Жители Камчатки пробираются сквозь пепел из-за извержения вулкана Шивелуч

Вулкан Шевелуч выбросил огромный столб пепла 11 апреля 2023 года Фото: кадр из видео

Жители Камчатки в соцсетях выкладывают видео последствий извержения вулкана Шивелуч – одного из крупнейших вулканов в регионе, накрывшего пеплом вокруг себя все в радиусе более 500 километров. Жители поселка Ключи Камчатского края лепят “пепловиков” и делают “пепловых ангелов”.

Пеплов Пепловик Иванович. 11.04.23. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/daily/27489/4746528/

Тем временем пепельный шлейф из вулкана Шивелуч окрасил близлежащие поселки в серый цвет, в пепловом облаке гремел гром и долгое время в районе извержения не было видно солнца. Слой пепла местами достигал толщины ладони, превратив местные пейзажи в кадры из фильмов-катастроф.