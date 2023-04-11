Песков отверг обвинения Японии в якобы «незаконной оккупации» Россией Курильских островов Фото: REUTERS

Япония обвинила Россию в территориальном вопросе, касающемся Курильских островов, заявив о якобы «незаконной оккупации» этих земель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг эти обвинения, подчеркнув, что Москва не приемлет подобных слов.

«Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации», - заявил Песков.

Напомним, что речь идёт о недавнем заявлении из Токио, где японское правительство утвердило в своей «Синей книге по дипломатии» Курильские острова как «неотъемлемую часть Японии», и официально заверило провокационное мнение о том, что они «незаконно оккупированы Россией».

Ранее KP.RU сообщил о том что, согласно официальной позиции японского правительства, Токио продолжит давить на якобы право собственности Курильских островов, несмотря на тяжёлую ситуацию в мире и осложнённые отношения с Россией.