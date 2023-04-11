Квентин Тарантино объяснил, почему больше не хочет снимать кино

27 марта 2023 года Тарантино исполнилось 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино заявил, что фильм «Кинокритик», над которым он сейчас работает, станет последним в его режиссерской карьере. Об этом он сказал в беседе с журналистом испанской газеты La Vanguardia.

Тарантино спросили, правда ли то, что фильм «Кинокритик» - последний, в котором он будет выступать в качестве режиссера. Он ответил, что да, пояснив, что его не «мотивирует снимать больше фильмов». Голливудский режиссер пояснил, что фильмы показывают в кинотеатрах в течение двух недель, а потом транслируют на онлайн-платформах.

Тарантино рассказал о том, что сделал расширенную версию фильма «Омерзительная восьмерка» для Netflix. Кроме того, режиссер хочет сделать шоу для телевидения, из которого можно будет сделать сериал. Он также добавил, что ему хочется больше находиться рядом со своей семьей.

Напомним, 27 марта 2023 года Тарантино исполнилось 60 лет.

Фильм «Кинокритик», который может стать последним в режиссерской карьере Тарантино, рассказывает про женщину, которая пишет рецензии на фильмы в Лос-Анджелесе в конце 70-х годов. Ожидается, что съемки картины должна стартовать ближе к осени.