Австрия отказалась выдать визы большей части делегации России для съезда спецкомитета ООН Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие члены российской делегации, направлявшиеся на встречу ООН в Австрию, не получили от Вены визы и не смогли попасть на съезд. В Москве заявили, что такое поведение - признак намеренного препятствования открытым переговорам. Об этом сообщил замглавы делегации России в Вене Эрнест Чернухин.

Так, на заседание спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях не попали представители таких российских ведомств как: Генпрокуратура, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

«Россия решительно осуждает действия австрийских властей и заявляет протест Австрийской Республике в связи с невыдачей виз», - заявил Чернухин.

Своими действиями Австрия нарушила свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, и организующую заседание спецкомитета.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США также препятствуют российским дипломатам, отказываясь выполнять свои обязательства. В начале марта делегация из России не смогла попасть на съезд ООН в Нью-Йорке.