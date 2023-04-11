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НовостиПолитика11 апреля 2023 11:32

Австрия отказалась выдать визы большей части делегации России для съезда спецкомитета ООН

В Москве расценили это как умышленное препятствование открытым переговорам
Сергей КУДРИН
Австрия отказалась выдать визы большей части делегации России для съезда спецкомитета ООН

Австрия отказалась выдать визы большей части делегации России для съезда спецкомитета ООН

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие члены российской делегации, направлявшиеся на встречу ООН в Австрию, не получили от Вены визы и не смогли попасть на съезд. В Москве заявили, что такое поведение - признак намеренного препятствования открытым переговорам. Об этом сообщил замглавы делегации России в Вене Эрнест Чернухин.

Так, на заседание спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях не попали представители таких российских ведомств как: Генпрокуратура, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

«Россия решительно осуждает действия австрийских властей и заявляет протест Австрийской Республике в связи с невыдачей виз», - заявил Чернухин.

Своими действиями Австрия нарушила свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, и организующую заседание спецкомитета.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США также препятствуют российским дипломатам, отказываясь выполнять свои обязательства. В начале марта делегация из России не смогла попасть на съезд ООН в Нью-Йорке.