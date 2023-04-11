Глава Крыма Аксенов сообщил о готовности российских сил к возможному наступлению ВСУ на полуостров

Аксенов сообщил о готовности российских войск к отражению возможной атаки ВСУ на Крым Фото: официальная страница главы Крыма Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о полной готовности российских войск к возможному наступлению украинской армии на крымский полуостров. По словам главы региона, ВС России выстроили несколько современных эшелонов обороны, а сил более чем достаточно для любого сценария.

“Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий”, – сказал Аксенов.

Напомним, ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму “горячий сезон”. Владимир Зеленский также заявлял о намерении "забрать Крым" и все остальные бывшие территории Украины военным путем. Сергей Аксенов в свою очередь на угрозы Киева ответил фразой «Ждем. Встретим. Похороним».

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