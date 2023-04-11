Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подает иск против России за потерянные активы в Донбассе

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать иск против России за потерянные активы в Донбассе Фото: Николай ЛАЗАРЕНКО/ТАСС

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск к Российской Федерации. Через арбитражный суд предприниматель потребовал компенсацию за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях, передает пресс-служба инвестиционной группы SKM, держателем 100% акций которой является Ахметов.

Состояние Рината Ахметова оценивали в 13,7 млрд долларов, к концу 2022 года оно уменьшилось в 3 раза — до 4,4 млрд долларов. При этом он все равно оставался самым богатым украинцем.

К потерянным активам предпринимателя относятся десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимость.

В 2022 году украинский холдинг «Метинвест» Ахметова уже подал иски против России в Европейский суд по правам человека за ущерб якобы нанесенный РФ предприятию в Мариуполе.

Ранее Ахметов опроверг слова Зеленского об организации госпереворота на Украине. Президент Незалежной получил сведения, которые подтверждали финансирование бизнесменом деятельности против него.

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