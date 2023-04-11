Зеленского обвинили во лжи и предательстве Фото: REUTERS

Украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи и предательстве. По словам Лопатенко, текущая позиция руководства страны не соответствует предвыборным обещаниям украинского лидера.

“Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины. Вы, Зеленский, ответственный за все это горе, если бы Минские соглашения были выполнены, этого никогда не было бы. Зло. Позор!”, – заявил режиссер у себя в соцсетях.

Он напомнил, что украинцы выбрали Зеленского в основном из-за его предвыборных обещаний прекратить конфликт в Донбассе, однако недавно украинский лидер признался, что не хотел выполнять Минские соглашения.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что украинский конфликт давно бы закончился, если бы не прямое вмешательство Запада. Президент России Владимир Путин также отмечал готовность союзников Киева продолжать конфликт до последнего Украинца. Россия неоднократно призывала к дипломатическому урегулированию кризиса, но Киев на законодательном уровне запретил любые переговоры с Москвой.