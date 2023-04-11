МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 0,7% в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по росту экономики России в этом году.

Согласно докладу, опубликованному на сайте МВФ, валовой внутренний продукт РФ вырастет в 2023 на 0,7%. В январе МВФ прогнозировал рост в 0,3%.

По итогам 2024 года ВВП России должен вырасти на 1,3%, тогда как в предыдущем прогнозе фонд называл цифру 0,5%.

Что касается мировой экономики, то МВФ прогнозирует ей рост на 2,8% в этом году и на 3% – в 2024.

Напомним, ранее Всемирный банк заявил о том, что ВВП Российской Федерации в 2023 году, вероятно, сократится куда меньше, чем ожидалось изначально. Если сперва России пророчили падение ВВП на 3,3 %, то теперь прогнозы заметно улучшились - до 0,2 %. Были также незначительно ухудшены ожидания в отношении российского ВВП на 2024 года. Так, Всемирный банк прогнозирует, что в следующем году он вырастет на 1,2 %, тогда как ранее заявлялось о росте в 1,6%.