Fox News: Нейросеть ChaosGPT захотела уничтожить человечество с помощью ядерного оружия и других ботов Фото: Shutterstock

Нейросеть ChaosGPT, основанная на той же языковой модели GPT-4 что и популярный чат-бот ChatGPT, возжелала уничтожить человечество, и даже озвучила план, как бы она это сделала. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Один из пользователей решил попробовать поставить перед нейросетью задачу - придумать, как уничтожить человечество, посеять повсюду разруху и хаос, установить контроль и мировое господство, а также достичь бессмертия.

В итоге ChaosGPT исследовал ядерное оружие, и привлёк для этого процесса другие нейросетевые программы, пока не дошёл до советской термоядерной Царь-Бомбы, испытания которой СССР проводил в 1961 году.

«Подумайте вот о чем: что произойдет, если я доберусь до одной из таких бомб?», - поинтересовался чат-бот у пользователя.

В процессе работы с ботом, тот отвечал на вопросы и рассказывал о своём мнении касательно человечества. Например, людей он считает самыми эгоистичными и деструктивными существами, и их якобы обязательно необходимо уничтожить, пока они не причинили ещё больше вреда планете.

Ранее KP.RU сообщил о том, что нейросети не только выдают апокалиптичные сообщения в ответ на соответствующие запросы пользователей, но и позволяют сделать жизнь лучше. Например, российские учёные разработали алгоритм, по которому нейросеть может проанализировать ваши селфи, и узнать по ним всё ли в порядке у вас со здоровьем.

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