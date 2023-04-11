Немецкие пользователи Twitter возмутились требованиями МИД Украины о новых поставках оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи социальной сети Twitter из Германии оказались возмущены требованиями о поставках оружия Киеву, которые в грубой форме выразил замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Многие немцы ответили Мельнику в том же тоне, заявляя, что ФРГ ничего не должна киевскому режиму.

Напомним, Мельник потребовал от Германии огромных поставок оружия, в том числе подводные лодки, истребители, военные корабли и новые танки. Жители ФРГ отреагировали остро, заявляя, что они ничего не должны Украине, и Киев не имеет никакого права что либо требовать.

«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», - пишет один из пользователей.

С ним солидарны и другие, однако преобладают всё же комментарии, ссылающиеся на то, что Украина не член НАТО, не часть Евросоюза, и Германия помогает ей лишь по доброй воле. Некоторые с возмущением отметили, что дальше Киев потребует немецких солдат, а другие призвали окончательно покончить с поставками оружия и денег Зеленскому.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Мельник прямым текстом послал к чёрту ту половину немецкого общества, которая призывает к мирным переговорам по Украине.