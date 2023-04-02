Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту немецких политиков за призывы к мирным переговорам с Россией

Замглавы МИД Украины Мельник "послал к черту" немецких политиков, призывающих к миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник раскритиковал обращение немецких социал-демократов к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом способствовать дипломатическому решению украинского конфликта.

“Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту”, – нагрубил украинский дипломат у себя в соцсетях, назвав призывы к прекращению огня “маразматическими”. По мнению Мельника, граждане Украины отвергают подобные инициативы.

Напомним, сам Олаф Шольц не считает, что конфликт на Украине может быть решен в ближайшем будущем, и призывал европейских коллег увеличить производство оружия. Тем временем в Вашингтоне заявили, что перемирие на Украине вовсе может быть нарушением устава ООН.

В МИД России уже напоминали, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров и Москва к ним готова, однако власти Украины на законодательном уровне запретили любые переговоры с Кремлем,

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