КС Молдавии сохранил запрет на ношение георгиевской ленты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конституционный суд Молдавии сохранил запрет на ношение георгиевской ленты. Как сообщила председатель КС республики Домника Маноле, ее разрешается демонстрировать только на исторических выставках и других подобных мероприятиях.

«Признаются конституционными положения статьи 365/5 Кодекса о правонарушениях и положения статьи №1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» в части, которая касается оправдания или прославления военной агрессии, воинских преступлений или преступлений против человечности», – сказала глава КС Молдавии на брифинге.

Что касается запрещенных ранее букв Z и V, они могут использоваться как коммерческие эмблемы или рассматриваться как буквы латинского алфавита. Наказание за демонстрацию георгиевской ленты и букв Z и V может применяться только в случае оправдания или героизации «военных преступлений или преступлений против человечности» и без учета этих обстоятельств «являются чрезмерным вмешательством в право на свободу выражения», отметила Маноле.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля 2022 парламент Молдавии одобрил введение штрафов за демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V, которые используют российские военные на Украине. В стране запретили изготовление, продажу, хранение и публичное распространение такой атрибутики.