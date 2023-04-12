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НовостиОбщество11 апреля 2023 22:44

Российские ракетные войска запустили баллистическую ракету с полигона «Капустин яр» для испытания боевого оснащения

Учебная боевая часть поразила условную цель
Мария ПАВЛОВА
Российское минобороны провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Фото носит иллюстративный характер.

Российское минобороны провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские ракетные войска стратегического назначения запустили межконтинентальную баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр». Это были испытания перспективного боевого оснащения таких ракет.

«11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сообщается, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Ранее сообщалось, что русский фрегат с неотразимыми ракетами «Циркон» вошел в акваторию Атлантики. Как на это реагирует Запад, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в ноябре 2022 года Минобороны отправило в космос «Союз-2.1б» с боевым заданием. Он уже работает в интересах Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС России.

Также Роскосмос в своем официальном телеграм-канале продемонстрировал ракету Союз-2.1а, которая украшена символикой 80-летия Сталинградской битвы.