Российские ракетные войска запустили баллистическую ракету с полигона «Капустин яр» для испытания боевого оснащения

Российское минобороны провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские ракетные войска стратегического назначения запустили межконтинентальную баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр». Это были испытания перспективного боевого оснащения таких ракет.

«11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сообщается, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Ранее сообщалось, что русский фрегат с неотразимыми ракетами «Циркон» вошел в акваторию Атлантики. Как на это реагирует Запад, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в ноябре 2022 года Минобороны отправило в космос «Союз-2.1б» с боевым заданием. Он уже работает в интересах Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС России.

Также Роскосмос в своем официальном телеграм-канале продемонстрировал ракету Союз-2.1а, которая украшена символикой 80-летия Сталинградской битвы.