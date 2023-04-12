Кадыров рассказал о задержании участника бандитского подполья в Чечне

Кадыров рассказал о задержании вооруженного боевика в Чечне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участник бандитского подполья был нейтрализован и задержан в Чечне в ночь на 12 апреля. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Операция по задержанию вооруженного злоумышленника проводилась в Гвардейском Надтеречного района. Сообщается, что участник незаконного формирования прибыл в Чечню из соседнего региона. Спецоперация проводилась ночью для максимальной безопасности гражданского населения, уточнил Кадыров.

«Укрывшемуся в домовладении преступнику было предложено сдаться, однако, он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения и взяли его живьём», - рассказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни добавил, что преступник уже дает показания, отметил, что среди силовиков пострадавших нет и призвал не верить фейкам о якобы имевшей место перестрелке с группой боевиков.

Напомним, в марте глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с места ликвидации двух вооруженных преступников в Гудермесе. Сообщалось, что преступники находились в частном секторе Гудермеса. После того, как их блокировали, злоумышленники бросили гранату в сторону силовиков и были ликвидированы ответным огнем.