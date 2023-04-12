Дональд Трамп: Путин говорил об Украине с любовью

Трамп рассказал, как Путин с любовью отзывался об Украине. Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин говорил об Украине с любовью. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором рассказал, как общался с российским лидером в свою бытность президентом США. Дональд Трамп назвал свои отношения с Путиным в то время «отличными» и отметил также особое отношение Путина к Украине.

«Я видел, что он любит ее и считает частью России», - подчеркнул Трамп.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно завершить конфликт в Украине. Также он в очередной раз выразил готовность помочь добиться мира в Украине всего за 24 часа через переговоры с Путиным и Зеленским.

Также сообщалось, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social пост о третьей мировой войне. Политик написал на своей странице слова «Третья мировая война», не объяснив смысл этой записи.