Трамп написал в своей соцсети слова «Третья мировая война»

Трамп написал в социальной сети пост о третьей мировой войне. Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social пост о третьей мировой войне.

«World War III» (Третья мировая война), - написал Трамп.

Политик не пояснил смысл своего высказывания.

Ранее Дональд Трамп неоднократно обвинял действующего президента США Джо Байдена в некомпетентности, которая привела мир на край Третьей мировой войны. Экс-президент США пообещал «вернуть мир через силу» в случае избрания его президентом.

Также экс-президент США призвал избавиться от «коррумпированного истеблишмента».

Напомним, Дональд Трамп призвал завершить конфликт в Украине прямо сейчас. Политик заявил, что готов добиться урегулирования конфликта в Украине за 24 часа.

Тем временем в США Дональду Трампу официально предъявлены уголовные обвинения по 34 пунктам. Подробности об уголовном преследовании политика здесь на KP.RU.