Трамп назвал умнейшими людьми среди политиков Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Трамп назвал умнейших людей среди политиков. Фото: REUTERS

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын являются умнейшими людьми среди мировой политической элиты. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Трамп сравнил лидеров России, Китая и Северной Кореи с американскими политиками, и это сравнение оказалось не в пользу политических деятелей США.

«Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре», - сказал Дональд Трамп.

Американский политик назвал Владимира Путина и Ким Чен Ына «очень умными», а Си Цзиньпина – «блестящим человеком».

Также Дональд Трамп назвал свои отношения с Путиным в свою бытность президентом США «отличными» и отметил также особое отношение Путина к Украине. «Я видел, что он любит ее и считает частью России», - подчеркнул Трамп.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно завершить конфликт в Украине. Также он в очередной раз выразил готовность помочь добиться мира в Украине всего за 24 часа через переговоры с Путиным и Зеленским.