SCMP: Зеленский должен согласиться на переговоры, пока не потерял последние рычаги давления

Зеленского призвали к мирному решению конфликта на Украине Фото: REUTERS

Обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани призвал президента Украины Владимира Зеленского пойти на дипломатическое урегулирование конфликта до того, как он лишится последних рычагов воздействия на ситуацию.

“Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий”, – заявил эксперт.

В статье отмечено, что украинская армия уже испытывает “снарядный голод”, а производственные мощности союзников Киева не способны обеспечить потребности ВСУ. По мнению Ковани, европейские политики в скором времени могут столкнуться с неспособностью выполнить свои обещания Зеленскому.

Схожее мнение недавно высказал Американский военный аналитик Шон Белл. По его словам, ожидаемое весной 2023 года контрнаступление украинской армии может стать последней главой конфликта. Белл считает, что ВСУ “быстро выдохнутся” в этой атаке, что на фоне ослабевающей поддержки Запада приведет к победе России.