МИД России: поставки Западного оружия Украине угрожают безопасности гражданского авиасообщения в мире

В МИД РФ назвали поставки Западного оружия Киеву угрозой мировой гражданской авиации Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России заявил об угрозе безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе из-за поставок украинской армии Западных систем ПЗРК и ПТРК.

“Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей”, – заявили в ведомстве агентству РИА Новости.

Также в МИД отметили, что регулярные обстрелы мирного населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей производятся именно при помощи Западного вооружения, поставляемого для нужд украинской армии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и раньше призывал прекратить поставки оружия Киеву. По его словам, это все равно не изменит итоги спецоперации, но может затянуть конфликт и привести к печальным последствиям для мирного населения Украины.