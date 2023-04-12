Премьер-министр Украины заявил, что Киев начнет контрнаступление, когда будет готов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев начнет контрнаступление, когда будет к нему полностью готов, отметив, что украинская сторона не чувствует какого-либо давления западных стран по срокам контрнаступления.

«Не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на сто и даже больше процентов готовым к этому», - заявил глава украинского правительства в интервью газете The Hill, отметив, что контрнаступление может начаться летом.

Шмыгаль отметил, что для подобной готовности Украине необходима дополнительная помощь, указав на потребность в большем числе артиллерии и боеприпасов, а также ракет средней и большой дальности. «Нам нужны танки, и нам понадобятся истребители», - добавил он.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления в самый последний момент, отметив, что число людей, осведомленных о планах, крайне ограничено.