Секретарь СНБО Украины заявил, что Киев примет решение о контрнаступлении «в последний момент» Фото: REUTERS

Украина примет решение о начале контрнаступления в самый последний момент, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало. Штаб главнокомандующего примет решение о начале контрнаступления в самый последний момент», – сказал он в интервью ARD.

Как отметил секретарь СНБО Украины, число людей, осведомленных о планах Киева, крайне ограничено.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы страны действительно готовятся к контрнаступлению.

Ранее издание The War Zone отметило, что утечка секретных данных Пентагона о состоянии украинской армии открывает огромные возможности для российской разведки в зоне спецоперации. По мнению военных экспертов, исходя из состояния ударных группировок ВСУ можно судить о возможных направлениях запланированного на весну контрнаступления Киева.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал, что наступление украинской армии из Запорожья на Мелитополь является одним из наиболее выгодных для Киева вариантов «на бумаге».