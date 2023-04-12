Reuters: Сербия готова поставлять оружие Украине

Сербия готова поставлять оружие Украине Фото: pixabay.com

Правительство Сербии дало согласие на поставку оружия Украине или уже отправило его. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на засекреченный документ Пентагона, который попал в открытый доступ во время недавней утечки.

Агентство указывает на документ от 2 марта 2023 года под названием «Европа. Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт», в котором отражена диаграмма с перечислением «оценочных позиций» 38 европейских стран в ответ на просьбы Украины о военной помощи.

В документе отмечен ряд категорий. Говорится о странах, которые обязались обеспечить обучение украинских военнослужащих и летальную помощь. Отмечены страны, уже предоставлявшие такую помощь Киеву, а также страны, обладающие «военными способностями и политической волей» предоставить эту помощь в будущем.

Австрия и Мальта названы единственными странами, от которых не было представлено согласия ни по одной из категорий.

Сербия, как отмечено диаграмме, отказалась от обучения ВСУ, однако обязалась предоставить летальную помощь или же уже отправила. При этом не уточняется, какое именно оружие Сербия готова передать, а также его количество.

Отмечается также, что Белград готов предоставить оружие Киеву и в будущем.

Reuters отмечает, что данный документ имеет гриф «секретно» и «NOFORN», запрещающая его передачу иностранным спецслужбам и военным.

Напомним, накануне появилось сообщение, что в период с 16 по 30 июня 2023 года пройдут совместные учения стран НАТО в Сербии.