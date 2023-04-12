В МИД России допустили, что утечка документов в США была целенаправленным вбросом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил, что утечка секретных документов Пентагон была фейком и целенаправленным вбросом, который направлен на то, чтобы ввести Москву в заблуждение.

«У нас нет позиции, это, наверное, кому-то интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы, а может быть, этой фейк, может быть, это целенаправленный вброс», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства, комментируя позицию Москвы относительно данной ситуации, а также вопрос, с чем может быть связана подобная утечка.

Рябков указал на то, что Вашингтон является стороной конфликта и «ведет гибридную войну» в отношении Москвы, поэтому, по его словам, «возможны такие приемы, чтобы противника, то есть Российскую Федерацию, ввести в заблуждение».

«Я ничего не утверждаю, я просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы», - добавил он.

Напомним, в Сети появились документы, помеченные грифом «секретно» и связанные с национальной безопасностью США. Как писал сайт KP.RU, в них были данные о деятельности Вашингтона в Индокитае, на Ближнем Востоке, а также по соперничеству с Китаем.

Телеканал CNN позже, указывая на один из попавших в свободный доступ секретных документов американских спецслужб, заявил, что Пентагон шпионил за президентом Украины Владимиром Зеленским.