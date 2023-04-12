Премьер Украины Шмыгаль заявил о намерении Канады передать конфискованные российские активы на помощь Украине

Канада передаст средства от конфискованных российских активов на помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении Канады передать средства от конфискованных российских активов на оборону и восстановление Украины.

"Новые санкции. Канада ввела еще один пакет ограничений против русских юридических и физических лиц. В санкции, в частности, попала компания "Волга-Днепр", самолет АН-124, которой был заблокирован в Канаде. Следующий шаг – конфискация "Руслана" и других активов и передача их в пользу Украины. Работаем дальше", – заявил политик после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Флиланд.

Напомним, с начала спецоперации на Украине Запад заморозил множество активов, принадлежащих России. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал подобную политику Запада “элементарным беспределом и грабежом”.

В свою очередь ИО постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что западные страны, заморозившие российские активы, рано или поздно будут вынуждены вернуть их, так как отъем этих средств является незаконным по нормам международного права.