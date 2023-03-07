Дипломат Логвинов заявил, что рано или поздно Запад вернет замороженные российские активы

Дипломат Логвинов заявил, что Запад будет вынужден вернуть замороженные российские активы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Западные страны, заморозившие российские активы, рано или поздно будут вынуждены вернуть их, так как отъем этих средств является незаконным по нормам международного права. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», - цитирует дипломата РИА Новости.

Логвинов допустил, что средства будут возвращены с процентами.

Напомним, страны G7 планируют держать российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Британия заморозила российские активы на 21 млрд долларов после начала спецоперации на Украине.

Тем временем Вашингтон перечислил на нужды Украины более пяти миллионов долларов, конфискованных у российского предпринимателя.