Наталья Водянова появилась на обложке Vogue

Россиянка Наталья Водянова снялась для обложки Vogue Фото: EAST NEWS

Супермодель Наталья Водянова появилась на обложке нового номера журнала Vogue. Съемки проходили в находящемся на реставрации Grand Palais в Париже.

- Образ для Водяновой создал креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно, - сообщает NewsNN со ссылкой на сайт журнала. Майский выпуск будет посвящен творчеству покойного Карла Лагерфельда.

По данным издания, вместе с россиянкой на обложке журнала также появятся Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Девон Аоки, Амбер Валетта, Адут Акеч, Шалом Харлоу, Анок Яй и Лю Вэнь.

Напомним, ранее мы писали, что испанский бренд Zara раскритиковали за рекламу с участием Натальи Водяновой. Шквал критики от украинских пользователей обрушился на бренд за новую коллекцию, созданную в коллаборации Zara и американского дизайнера Narciso Rodriguez. Поводом стало участие россиянки в рекламе. Фотографии с новой коллекцией и Натальей Водяновой появились на странице самого бренда. Несмотря на бурную реакцию пользователей, сама супермодель никак не отреагировала на произошедшее.