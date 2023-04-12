Совфед утвердил доклад парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине

Доклад комиссии по биолабораториям США на Украине направят во все страны мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ единогласно утвердил доклад парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине. Комиссия приступила к работе год назад, а 22 марта 2023 года утвердила итоговый доклад.

По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачева, на данный момент на Украине продолжают свою деятельность более 30 биолабораторий США. Исследования, по мнению сенатора, являются военными, поскольку основным заказчиком является Пентагон. Косачев считает, что данный факт указывает на возможные планы Вашингтона использовать американских военных против России.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Америка создала около 400 биолабораторий, при помощи которых США могут формировать эпидемии и управлять ими.

Напомним, недавно Минобороны России заявило, что биолаборатории США изучали возможность переноса вирусов мигрирующими в Россию птицами. Сайт KP.RU рассказал о жутких опытах на тысячах солдат ВСУ и о создании «генетически направленных» вирусов в биолабораториях на Украине, доклад о которых будет направлен во все страны мира.