Минобороны России обнаружило в биолабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации исследует 240 патогенов опасных болезней, которые были в четырех украинских лабораториях. Такое заявление в среду, 12 апреля, сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов на основе анализа данных, касающихся военно-биологической деятельности США.

«Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать», - заявил он в Совете Федерации, отметив, что многие из этих опасных веществ из числа холеры и сибирской язвы.

Кириллов отметил, что у России существуют вакцины и лекарственные препараты против подобных заболеваний, а также заявил, что военное ведомство работает в этом вопросе совместно с Министерством здравоохранения РФ и Роспотребнадзором.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе, 7 апреля, Минобороны РФ заявило, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, предупредив также о риске распространения опасных патогенов на этой территории.