Сенатор Бондарев заявил, что США продолжают разработку компонентов биологического оружия

Бондарев заявил о готовности США к производству и применению биологического оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава оборонного комитета Совета федерации России Виктор Бондарев заявил, что США продолжают разработку компонентов биологического оружия и готовы к его производству и применению в других странах. По его словам, об этом говорит доклад парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине.

“Анализ итогового доклада комиссии позволяет сделать вывод о том, что США вопреки своим публичным заявлениям продолжают работу по созданию компонентов биооружия, готовы его производить, а в случае необходимости применить за пределами своей территории”, – заявил Бондарев при обсуждении доклада.

Напомним, Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине. После окончательного принятия он будет отправлен во все страны мира. В докладе также указано, что более 30 биолабораторий США продолжают свою деятельность на территории Украины.