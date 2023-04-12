Guardian: украинских операторов беспилотников напугало высокое качество систем радиоэлектронной борьбы ВС России

Россия активно применяет комплексы РЭБ в ходе спецоперации на Украине Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Британское издание The Guardian сообщило о серьезной обеспокоенности в рядах ВСУ усилением систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Трое высококвалифицированных операторов беспилотников из украинской армии рассказали изданию, что российская армия уверенно противодействует применению популярных дронов марки DJI.

“Они знают толк и производят специальные системы помех”, – заявил один из операторов.

На данный момент радиус применения дронов в Артемовске не превышает нескольких сотен метров, хотя раньше дальность полета была в 10-20 раз больше.

“И даже эти 500 метров двумя беспилотниками было тяжело преодолеть”, – поделился с изданием другой оператор.

Напомним, возможности российских систем радиоэлектронной борьбы и ранее признавали на Украине. “Русские <...> занимаются черной магией в электромагнитной обороне” – передавало издание Economist слова украинского военного из оборонной сферы.