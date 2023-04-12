Первая смерть человека от птичьего гриппа H3N8 зарегистрирована в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8 был зарегистрирован в Китае. Об этом в среду, 12 апреля, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что от птичьего гриппа H3N8 умерла 56-летняя женщина, которая проживала в провинции Гуандун в юго-восточной части Китая. Она заболела 22 февраля 2023 года, а 3 марта этого года ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, но через 13 дней женщина скончалась, несмотря на помощь врачей.

Отмечается, что у китаянки было также несколько основных заболеваний. Также сообщается, что заболевание могло возникнуть в результате контакта с живой птицей, но точный источник птичьего гриппа на данный не установлен.

«Она контактировала с птицей до начала заболевания, а также вокруг ее дома было установлено присутствие диких птиц», - заявили в агентстве здравоохранения ООН, где уточнили, что женщина не заразила других людей.

Напомним, в конце марта этого года в Херсонской области восемь человек были госпитализированы с симптомами птичьего гриппа.