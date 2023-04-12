Песков прокомментировал украинское видео с убийством пленного Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал украинское видео с якобы убийством военного, заявив о необходимости для начала понять его достоверность, после чего видеоролик может стать поводом для проверки, где именно это было, а также со стороны кого.

Журналисты спросили пресс-секретаря российского лидера о распространяющемся в соцсетях видео, которое якобы демонстрирует обезглавливание украинского военнопленного.

«Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого» - заявил представить Кремля.

Песков также отметил, что мы живем «в мире фейков», поэтому нужно проверить достоверность этих кадров.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны РФ назвало постановочным видео, на кадрах которого «военные» заявляют о своем вынужденном отступлении из-за обстрелов со стороны украинских войск, отметив, что этот фейк направлен на дискредитацию деятельности российской армии.