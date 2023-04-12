Российские бойцы овладели тремя кварталами в районе Артемовска Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 245 украинских военных, а штурмовые отряды «Вагнер» заняли три квартала в городе Артемовске.

«Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град"», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Отмечается, что на флангах штурмовых отрядов действия украинских войск сковывали подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Напомним, накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что заявил, что российские военные взяли под контроль все административные здания в Артемовске, а также заявил, что на некоторых участках в западных районах города еще находятся украинские войска, у которых «нет выбора».