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НовостиПолитика12 апреля 2023 1:25

Пушилин: российские войска контролируют административные здания Артемовска

Украинские боевики остаются на нескольких участках в западной части города, рассказал врио главы ДНР
Мария ПАВЛОВА
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске.

Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские войска взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала.

Пушилин уточнил, что в западных районах города на некоторых участках еще находятся украинские боевики, у которых «нет выбора».

«Назад пути нет, потому что там работают заградотряды», - объяснил Пушилин.

Ранее журналист из Бельгии Ян Хумин после поездки в Артемовск заявил, что находящиеся в Артемовске украинские военные не обладают «позитивной энергией» и пониманием того, зачем они принимают участие в боевых действиях в этом населенном пункте.

Как писал сайт KP.RU, киевский режим продолжает демонстрировать циничность и жестокость по отношению к собственным солдатам, кидая в Артёмовск совершенно неподготовленных солдат, ради того чтобы вывести из города оставшиеся основные силы.

О ситуации в этом населенном пункте рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.