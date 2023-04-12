Генпрокуратуру РФ попросили проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования украинской армии. Об этом сказано в среду, 12 апреля, в обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», - приводит ТАСС текст обращения.

В документе говорится о том, что певица, которая на данный момент проживает в Израиле, критикует проведение Россией специальной военной операции на Украине, а также поддерживает российских деятелей культуры и искусства, который уехали за границу.

Бородин заявляет, что ранее Федеральный проект установил иностранное финансирование деятельности Пугачевой, а также связи певицы с западными спецслужбами.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Пугачева тратит около 600 тысяч рублей в месяц на содержание пустого замка в деревне Грязь.