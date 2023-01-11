Пугачева тратит 600 тысяч рублей в месяц на содержание пустого замка в деревне Грязь Фото: Иван Макеев

Семья певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* после уезда за границу тратит на содержание своего замка в деревне Грязь 600 тысяч рублей, рассказал «Комсомольской правде» источник, близкий к окружению артистов.

В настоящее время, по словам собеседника издания, за особняком присматривает большой штат помощников, состоящий из двух охранников, водителя, экономки и садовника. Сумма 600 тысяч рублей включает коммунальные платежи и зарплаты сотрудникам.

Как рассказала эксперт по инвестициям в недвижимость Мария Шатова, в замке Пугачевой и Галкина есть спа-зона в китайском стиле с бассейном и сауной, две кухни, клуб с дискотечным интерьером. На прилегающем к особняку участке расположен летний домашний театр для вечеринок и домик для прислуги.

По словам Шатовой, Галкин* вложил в строительство этого замка 10 миллионов долларов, однако сейчас дом едва ли можно продать за это сумму. Во-первых, он имеет весьма специфичный «рыцарский» интерьер, во-вторых, сам поселок Грязь не элитный и не охраняется, объяснила она. Покупателя на этот замок придется поискать, добавила эксперт.

Как писал сайт KP.RU, ранее Алла Пугачева пыталась вернуть Максима Галкина* в Россию, обойдя немало высоких кабинетов.

*Признан в России иностранным агентом

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