Франция блокирует финансирование Евросоюзом поставок боеприпасов Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция решила заблокировать решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины, сообщил источник в структурах ЕС.

Как передает агентство PAP, Париж выступает за то, чтобы финансирование поставок «было возможно не только в случае боеприпасов, но и ракет, даже в ситуации, когда Украина таких ракет не просит».

Напомним, в марте этого года Норвегия и 17 стран-членов Европейского союза подписали проект совместных закупок боеприпасов для последующих поставок Киеву, а также восстановления собственных запасов. Документ предусматривает двухлетний ускоренный план заказов 155- миллиметровых снарядов, в первую очередь необходимых ВСУ, а также долгосрочный семилетний план закупок, но уже более широкой номенклатуры боеприпасов.

Ранее Евросоюз согласовал план поставок Украине боеприпасов на два миллиарда евро, предложенный верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.