Сеймур Херш заявил, что США готовят соглашение об окончании украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон готовит черновик соглашения об окончании украинского конфликта. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источник, уточняя, что данный документ США предложат России в случае ее поражения

Как сообщил Херш, ранее ему заявили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал своих членов о необходимости составить черновик соглашения об окончании украинского конфликта.

«Военный термин "поставил задачу" - составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боя на Украине», - написал американский журналист в материале, который представлен на его странице на платформе Substack.

Напомним, ранее Херш заявил, что Вашингтон намеревался надавить на Москву подрывом «Северных потоков» для предотвращения спецоперации. По его словам, такая идея появилась вероятнее всего во время рождества 2021 года.