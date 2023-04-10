Сеймур Херш заявил, что США хотели надавить на Россию подрывом “Северных потоков” для предотвращения СВО

Херш рассказал о причинах подготовки диверсии на "Северных потоках" Фото: EAST NEWS

Журналист Сеймур Херш в интервью изданию Tichys Einblick заявил, что Вашингтон хотел шантажировать Россию диверсией на “Северных потоках”. По его словам, США подорвали российские газопроводы с целью прекращению спецоперации на Украине.

“Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"”, – заявил журналист, подчеркнув, что эта идея появилась вероятнее всего во время рождества 2021 года.

По мнению Херша, американское правительство хотело убедить Россию сохранить статус-кво на Украине, но совершенно не умеет убеждать, действуя по принципу “либо вы с нами, либо против нас”.

Напомним, Сеймур Херш провел собственное расследование подрывов “Северных потоков” и пришел к выводу, что взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время учений НАТО летом 2022 года.

Позднее стали появляться и версии о причастности к подрыву “некой проукраинской группировки” и группировки, спонсируемой неким государством, однако Херш называл все эти версии попыткой перевести подозрения в подрыве “Северных потоков” на кого угодно, кроме Байдена.

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