Экс-губернатор Калифорнии Шварценеггер лично заделал дыру на дороге в Лос-Анджелесе Фото: из соцсетей

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, которому ранее исполнилось 75 лет, вышел на улицу с лопатой и самостоятельно заделал огромную выбоину в асфальте около своего дома в Лос-Анджелесе.

Как передает Mirror, экс-главе штата надоело ждать, пока дыру заделают муниципальные службы, в итоге он решил сам взяться за это дело. Шварценеггер личном блоге выложил видео, на котором заснято, как он вместе с помощником засыпает яму бетоном.

В описании к ролику актер заявил, что «весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой в течение нескольких недель портились автомобили и велосипеды», а он «вышел со своей командой и заделал ее».

«Я всегда говорю: давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать», - добавил бывший губернатор.

Представитель актера Дэниел Кетчелл отметил, что жители данного района много раз жаловались в администрацию, заявляя о необходимости провести ремонт дороги, на которой появилось много выбоин после ливней.

Напомним, ранее Шварценеггер показал «идеальную растяжку», опубликовав видео со шпагатом на кухонном столе и с сигарой во рту.