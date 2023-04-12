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НовостиВ мире12 апреля 2023 12:52

Си Цзиньпин призвал повышать уровень подготовки военных КНР

Политик назвал необходимым совершенствование уровня реальных боевых способностей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Си Цзиньпин призвал повышать уровень подготовки военных КНР

Си Цзиньпин призвал повышать уровень подготовки военных КНР

Фото: REUTERS

Уровень подготовки военных Китайской Народной Республики необходимо повышать, считает глава страны Си Цзиньпин.

«Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей», – заявил председатель КНР в ходе инспекции военно-морских сил Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как отметил политик, военному руководству следует укреплять управление войсками. Он также призвал обеспечить безопасность и стабильность вооруженных сил Китая.

Напомним, ранее Си Цзиньпин сразу в четырех из своих последних речей, в том числе в ходе ежегодного заседания парламента, заявил, что НОАК и народ Китая должны быть готовы к возможной масштабной войне. Он призывал генералов армии страны «не бояться воевать и принимать трудные решения».

Почти одновременно то же самое прозвучало и в США. Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что «нет ничего дороже войны».