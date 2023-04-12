Си Цзиньпин призвал повышать уровень подготовки военных КНР Фото: REUTERS

Уровень подготовки военных Китайской Народной Республики необходимо повышать, считает глава страны Си Цзиньпин.

«Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей», – заявил председатель КНР в ходе инспекции военно-морских сил Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как отметил политик, военному руководству следует укреплять управление войсками. Он также призвал обеспечить безопасность и стабильность вооруженных сил Китая.

Напомним, ранее Си Цзиньпин сразу в четырех из своих последних речей, в том числе в ходе ежегодного заседания парламента, заявил, что НОАК и народ Китая должны быть готовы к возможной масштабной войне. Он призывал генералов армии страны «не бояться воевать и принимать трудные решения».

Почти одновременно то же самое прозвучало и в США. Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что «нет ничего дороже войны».