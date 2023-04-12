NYT: утечки из Пентагона содержат варианты по украинскому конфликту в случае «удара по Кремлю» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попавшие в сети документы Пентагона и американских разведывательных служб содержат четыре варианта развития украинского конфликта при непредвиденных обстоятельствах, среди которых «удар» Киева по Кремлю. Об этом пишет газета New York Times, называя подобные прогнозы «довольно типичным продуктом» разведслужб.

«Анализ разведывательного управления министерства обороны описывает четыре "непредвиденных" сценария, и как они могут повлиять на развитие конфликта на Украине», - сказано в публикации.

Одним из таких вариантов названо нанесение украинской армией «удара по Кремлю». Отмечается, что таком случае военные США предполагают масштабную эскалацию конфликта, среди прочего говорится об объявлении в России «всеобщей мобилизации» и не исключатся «применение тактического ядерного оружия» или начало российской стороной переговоров из-за «опасений общественности».

Другим вариантом, которое могло бы повлиять на развитие конфликта, рассматривается «смерть» президентов России или Украины, а также «отстранение» руководства российских войск.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что из утечки секретных документов Пентагона стало понятно, что украинские власти врут о реальном положении дел в стране, а бойню на Украине устроил Запад.